Вторник
23 октября
USD 65.31
EUR 75.37
Горячие новости

Минобороны потратит почти полмиллиарда рублей на контроль доступа курсантов к сети

23 Октября 2018 в 11:51
Минобороны потратит почти полмиллиарда рублей на контроль доступа курсантов к сети

Министерство обороны России разместило на сайте госзакупок тендер на оснащение ВС РФ «средствами контроля доступа курсантов и воспитанников учебных заведений» военного ведомства к ресурсам интернета.

На эти цели планируется потратить 485 миллионов рублей, причём 71,4 миллиона пойдут на расширение лицензии на использование программы «InfoWatch Traffic and Device Monitor», которая предотвращает утечку конфиденциальных документов и защищает от внутренних злоумышленников, сообщает « ФедералПресс».

Отмечается, что заявки на тендер принимаются до 7 ноября. Аукцион состоится 12 ноября, сообщает Ura.ru.

Президент группы компаний InfoWatch Наталья Касперская в эфире НСН рассказала, что незащищённые файлы в облаке зачастую могут оказаться не в тех руках.

Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры

Партнеры

Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.