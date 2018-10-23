Минобороны потратит почти полмиллиарда рублей на контроль доступа курсантов к сети

Министерство обороны России разместило на сайте госзакупок тендер на оснащение ВС РФ «средствами контроля доступа курсантов и воспитанников учебных заведений» военного ведомства к ресурсам интернета.

На эти цели планируется потратить 485 миллионов рублей, причём 71,4 миллиона пойдут на расширение лицензии на использование программы «InfoWatch Traffic and Device Monitor», которая предотвращает утечку конфиденциальных документов и защищает от внутренних злоумышленников, сообщает « ФедералПресс ».

Отмечается, что заявки на тендер принимаются до 7 ноября. Аукцион состоится 12 ноября, сообщает Ura.ru .

Президент группы компаний InfoWatch Наталья Касперская в эфире НСН рассказала, что незащищённые файлы в облаке зачастую могут оказаться не в тех руках.