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Минобороны назовет точную причину заражения ульяновских суворовцев

14 Февраля 2019 в 20:55
Минобороны назовет точную причину заражения ульяновских суворовцев

Точная причина заражения эхинококкозом воспитанников Ульяновского суворовского училища будет названа после проведения полного медицинского обследования. Об этом сообщили в Минобороны РФ. В ведомстве уточнили, что углубленное обследование учащихся проходит в центральных военно-клинических учреждениях Минобороны России в Москве.

В четверг после лечения из российской столицы в Ульяновск вернулись самолетом Минобороны 18 суворовцев. Они смогут продолжить обучение и будут находиться под наблюдением военных медиков до полного излечения, сообщает РИА ФАН.

Этим же самолетом в Москву будут доставлены еще 18 учащихся военного училища вместе с родителями.

В Минобороны заявили, что в настоящее время все версии источников заражения учеников Ульяновского суворовского удилища, озвученные СМИ, «являются всего лишь домыслами».

Ранее СМИ сообщали со ссылкой на источник, близкий к следствию, что 33 суворовца заразились эхинококкозом, употребляя насвай — особый вид жевательного табака, который содержит экскременты животных. Паразиты поразили мозг, глаза, печень, селезенку и поджелудочную железу молодых людей.

Ранее врач-паразитолог, кандидат биологических наук Елена Чернышева в эфире НСН сообщила, что суворовцы могли заразиться эхинококкозом после употребления некачественного мяса.  

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