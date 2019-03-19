Вторник
19 марта
USD 64.67
EUR 73.36
Горячие новости

Минобороны показало испытания новой подлодки-ракетоносца «Борей»

19 Марта 2019 в 13:41
Минобороны показало испытания новой подлодки-ракетоносца «Борей»

Министерство обороны РФ обнародовало видео испытаний атомного стратегического ракетоносца класса «Борей». Субмарины этой серии достигают 170 метров в длину и 13,5 метров в ширину. Водоизмещение составляет 24 тыс. тонн, .

Подводная лодка способна нести на борту до 16 межконтинентальных баллистических ракет.

 

19 марта в России отмечается День моряка-подводника Военно-морского флота, отмечает RT

Ранее американские СМИ смоделировали удар, нанесённый по США ракетами с ядерными боеголовками, запущенными с российского подводного крейсера типа «Борей». Бывший командующий дивизией подводных лодок Северного флота России, Герой России, контр-адмирал Всеволод Хмыров в эфире НСН отказалсяподтверждать или опровергать расчёты США.

Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры


Партнеры



Партнеры



Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2019 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.