Минобороны показало испытания новой подлодки-ракетоносца «Борей»

Министерство обороны РФ обнародовало видео испытаний атомного стратегического ракетоносца класса «Борей». Субмарины этой серии достигают 170 метров в длину и 13,5 метров в ширину. Водоизмещение составляет 24 тыс. тонн, .

Подводная лодка способна нести на борту до 16 межконтинентальных баллистических ракет.

19 марта в России отмечается День моряка-подводника Военно-морского флота, отмечает RT.

Ранее американские СМИ смоделировали удар, нанесённый по США ракетами с ядерными боеголовками, запущенными с российского подводного крейсера типа «Борей». Бывший командующий дивизией подводных лодок Северного флота России, Герой России, контр-адмирал Всеволод Хмыров в эфире НСН отказалсяподтверждать или опровергать расчёты США.

