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Минобороны подтвердило гибель трех российских военных в Сирии

25 Марта 2019 в 22:11
Минобороны подтвердило гибель трех российских военных в Сирии

Трое военнослужащих Вооруженных сил РФ погибли в Сирии в конце февраля в ходе боя с террористами, передает ТАСС.

Россияне, возвращаясь днем на автомобиле после доставки гуманитарной помощи в один из населенных пунктов в провинции Дейр эз-Зор, «попали в засаду группы боевиков».

По состоянию на 1 октября 2018 года, то есть ровно за 3 года военных действий, в Сирии погибли — согласно данным Совета Федерации Федерального Собрания России, — 112 российских военнослужащих. 31 января 2019 года при выполнении боевого задания погиб российский офицер Воздушно-десантных войск Российской Федерации Максим Плетнев. О гибели сообщили СМИ и администрация Тихорецкого района Краснодарского края , откуда он был родом.

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