Минобороны отправляет на «НАШЕСТВИЕ» ансамбль Александрова

Исполнителей, которые отказались от участия в рок-фестивале «НАШЕСТИВИЯ», заменит Академический ансамбль песни и пляски имени Александрова, пишет «Коммерсант».

Источник издания сообщил, что такое решение приняли в военном ведомстве в ответ «на демарш» пяти групп и исполнительницы Монеточки, возмутившихся «милитаризацией рок-фестиваля».

В прошлом году, напоминает издание, на «НАШЕСТВИИ» выступал детский хор ансамбля Александрова, принявший участие в открытии фестиваля в Большом Завидове.

Ансамбль песни и пляски Российской Армии имени А.В. Александрова - крупнейший художественный коллектив России, основанный в 1928 году и названный в честь автора музыки гимна СССР и России Александра Александрова. 25 декабря 2016 г. в Черном море разбился Ту-154, на которого борту находились 64 артиста ансамбля песни и пляски имени Александрова. Менее чем за два месяца была восстановлена штатная численность коллектива — 285 человек. Первое выступление обновленного ансамбля состоялось 16 февраля 2017 года.