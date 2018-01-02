Минобороны опубликовало новогоднее видеопоздравление с «верными друзьями»

Министерство обороны РФ поздравило россиян с наступившим Новым годом. В опубликованном видео под названием «Верные друзья» показаны щенки и служебные собаки.

Как сообщает РИА Новости, ролик был снят в 170 учебном центре служебного собаководства ВС. На видео показаны моменты обучения щенков и взрослых собак.

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В преддверии Нового года министр обороны РФ Сергей Шойгу опубликовал видеопоздравление для своих коллег и ветеранов. Он также поблагодарил военных, участвовавших в сирийской операции против террористов, отметив, что российские военные в 2017-м году сделала много для обороны страны, пишет Газета.ру