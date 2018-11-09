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Минобороны объяснило присутствие Пригожина на встрече с ливийцами

9 Ноября 2018 в 22:21
Минобороны объяснило присутствие Пригожина на встрече с ливийцами

Присутствие 57-летнего известного российского ресторатора Евгения Пригожина на встрече министра обороны РФ Сергея Шойгу с ливийским маршалом Халифом Хафтаром связано с тем, что он обеспечивал официальный обед на встрече, сообщил «Интерфаксу» военно-дипломатический источник.

Ранее НСН сообщала, что СМИ обнародовали видео, где совладелец группы компаний «Конкорд» Евгений Пригожин присутствовал на переговорах в Москве в составе российского делегации во главе с министром обороны Сергеем Шойгу с командующим Ливийской национальной армии Халифой Хафтаром. Запись опубликовало Минобороны Ливии на своем Youtube-канале.

Евгений Викторович Пригожин  — российский бизнесмен, ресторатор, владелец кейтерингового бизнеса. Издание «Деловой Петербург» в своём «Рейтинге миллиардеров — 2016» ставит Евгения Пригожина на 106-е место и оценивает его состояние в 7,14 млрд рублей. В 2016 году включен изданием «Город 812» в список 30 самых влиятельных людей Санкт-Петербурга.

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