Минобороны не удивило признание в постановке «химатаки» в Думе

В министерстве обороны Российской Федерации не видят причин для удивления в связи с заявлением продюсера телеканала BBC Риама Далати о постановочном характере съёмок в госпитале после мнимой «химической атаки» в сирийском городе Дума. С таким заявлением выступил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
«Беспристрастное изучение аналогичных кадров, сделанных мошенниками в Белых касках 4 апреля 2017 года в Хан-Шейхуне... неизбежно приведёт любого здравомыслящего человека, не говоря об экспертах, к тем же самым выводам», — цитирует его RT.
Как подчеркнул Конашенков, российское оборонное ведомство уже неоднократно предупреждало, что правда о фальсификациях Запада в Сирии так или иначе всплывёт. Он также выразил надежду, что Далати, который поведал об обмане, удастся избежать преследования, отмечает Газета.ру.
Ранее продюсер британской общенациональной общественной телерадиовещательной организации (ВВС) заявил, что съёмки сцены в госпитале после событий в сирийской Думе были постановочными. Одновременно он утверждал, что сама атака была, однако без применения отравляющего вещества зарин.
В апреле прошлого года сирийский мальчик Хасан Диаб, который фигурировал в постановочном ролике «Белых касок», раскрыл детали его с отцом участия в подделке.