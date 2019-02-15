Минобороны не удивило признание в постановке «химатаки» в Думе

В министерстве обороны Российской Федерации не видят причин для удивления в связи с заявлением продюсера телеканала BBC Риама Далати о постановочном характере съёмок в госпитале после мнимой «химической атаки» в сирийском городе Дума. С таким заявлением выступил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

«Беспристрастное изучение аналогичных кадров, сделанных мошенниками в Белых касках 4 апреля 2017 года в Хан-Шейхуне... неизбежно приведёт любого здравомыслящего человека, не говоря об экспертах, к тем же самым выводам», — цитирует его RT .

Как подчеркнул Конашенков, российское оборонное ведомство уже неоднократно предупреждало, что правда о фальсификациях Запада в Сирии так или иначе всплывёт. Он также выразил надежду, что Далати, который поведал об обмане, удастся избежать преследования, отмечает Газета.ру .

Ранее продюсер британской общенациональной общественной телерадиовещательной организации (ВВС) заявил, что съёмки сцены в госпитале после событий в сирийской Думе были постановочными. Одновременно он утверждал, что сама атака была, однако без применения отравляющего вещества зарин.

В апреле прошлого года сирийский мальчик Хасан Диаб, который фигурировал в постановочном ролике «Белых касок», раскрыл детали его с отцом участия в подделке.