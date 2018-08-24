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Минобороны Латвии предложило жителям страны защищаться самостоятельно

24 Августа 2018 в 11:10
Минобороны Латвии предложило жителям страны защищаться самостоятельно

В случае начала кризиса или военного конфликта жители Латвии должны будут защищать себя самостоятельно. Такие выводы содержатся в докладе Минобороны страны.

По данным ведомства, в случае полномасштабного конфликта государство окажется не в состоянии обеспечить безопасность всех граждан.

Военное ведомство подчеркивает, что уровень угрозы в отношении Латвии на сегодняшний момент такой, что больше невозможна «оборона государства только военными средствами». Следовательно, Минобороны Латвии предлагает улучшать систему государственной защиты с опорой на «взаимное доверие и партнерство жителей», пишут «РИА Новости».

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