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Минобороны: Истребители США вели себя корректно при перехвате Ту-95

14 Мая 2018 в 08:23
Минобороны: Истребители США вели себя корректно при перехвате Ту-95

Пилоты истребителей F-22A ВВС США вели себя корректно во время сопровождения российских стратегических ракетоносцев Ту-95МС над Тихим океаном. Об этом пишет официальное издание Министерства обороны «Красная звезда». По сообщению газеты, никаких агрессивных действий летчики не демонстрировали, держались на «почтительном» расстоянии порядка 100 метров.

Ранее сообщалось, что американские истребители перехватили два российских бомбардировщика Ту-95 в международном воздушном пространстве у берегов Аляски, пишет «Газета.ру».

Командир группы Ту-95МС подполковник Александр Манягин отметил, что российские экипажи выполняли полет, не нарушая границ других государств, передает РЕН ТВ.

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