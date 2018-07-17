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Минобороны готово выполнять договорённости Путина и Трампа

17 Июля 2018 в 18:51
Минобороны готово выполнять договорённости Путина и Трампа

Официальный представитель министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что ведомство готово к выполнению договорённостей президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа по международной безопасности.

«Министерство обороны России готово к практической реализации договорённостей президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в сфере международной безопасности, достигнутых накануне в ходе саммита в Хельсинки», — заявил Конашенков.

Он также подчеркнул готовность Генерального штаба и других структур активизировать контакты с американскими коллегами для решения вопросов по продлению действия Договора СНВ и взаимодействия в Сирии.

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