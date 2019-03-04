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Минобороны Германии увидело в китайских ракетах угрозу для России

4 Марта 2019 в 11:25
Минобороны Германии увидело в китайских ракетах угрозу для России

Китайские ракеты угрожают России, поэтому Пекин необходимо включить в Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Как пишет РИА Новости, об этом заявила глава Минобороны Германии Урсула фон дер Ляйен.

Она подчеркнула, что Россия находится в зоне поражения китайских ракет средней дальности. И именно поэтому Москва должна быть заинтересована в том, чтобы привлечь Пекин к участию в соглашении. Фон дер Ляйен настаивает на том, что единственным способом выстраивания отношений с Китаем является интенсивный диалог, подчёркивает Ura.ru.

Как напоминает «Русская планета», в начале февраля о выходе из ДРСМД сообщили США. В свою очередь Владимир Путин заявил о зеркальном ответе. Глава государства пояснил, что все предложения России по разоружению «остаются на столе и двери открыты», но потребовал впредь не инициировать никаких переговоров по разоружению.

Между тем, решение Соединенных Штатов о выходе из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) в конечном итоге приведет к миру на планете, заявил в беседе с НСН бывший американский дипломат и экс-советник руководства Республиканской партии в Сенате США Джеймс Джатрас.

По его словам, Вашингтон однозначно не вернется к выполнению Договора о РСМД до официального выхода из соглашения 2 августа и будет продолжать обвинять Москву в нарушениях по уже отработанной схеме, так что спасти договор 30-летней давности уже не удастся, уверен эксперт.

 

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