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Минобороны: ЧП в Мурманске не помешало ремонту «Адмирала Кузнецова»

13 Ноября 2018 в 13:32
Минобороны: ЧП в Мурманске не помешало ремонту «Адмирала Кузнецова»

Российский авианосец «Адмирал Кузнецов» не получил серьезных повреждений из-за падения крана 30 октября при выходе из плавдока в Мурманске. Об этом заявил заместитель министра обороны Алексей Криворучко, пишет «Интерфакс».

Ущерб, причиненный крейсеру в ходе ЧП, оценивала специально созданная комиссия. По словам Криворучко, предварительный осмотр показал, что значительных повреждений единственный российский авианосец не получил, передает RT.

Заместитель министра обороны уточнил, что на крейсере были в полном объеме выполнены плановые доковые работы. Они проводились с 17 сентября по 30 октября, когда произошло ЧП с краном. Тем не менее, модернизацию крейсера планируется завершить в ранее указанные сроки, а именно в четвертом квартале 2022 года, сообщает Утро.ру.

Ранее о том, что авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» не получил повреждений, которые могли бы оказать влияние на сроки проведения ремонтных работ, НСН рассказала начальник пресс-службы АО «Объединённая строительная корпорация» Татьяна Ганьжина.

Инцидент произошел в ночь на 30 октября в Мурманске. Крупнейший в РФ плавдок затонул во время выхода из него авианосца «Адмирал Кузнецов». На судно обрушился кран. В результате ЧП пострадали 4 человека, один был объявлен пропавшим без вести.

Напомним, о ремонте «Адмирала Кузнецова» стало известно в 2017 году. Авианесущий крейсер направили туда после операции в Сирии..

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