Минобороны: «Белые каски» готовят сирийцев к химатакам за еду

Участники организации «Белые каски» готовятся к новым провокациям с химоружием в Сирии. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков, пишет «Газета.Ru». По его имеющимся у России данным, в минувшую субботу террористы перебросили в республику 20 емкостей с хлором. Его общий объем составляет 10 л. Конашенков уточнил, что «Белые каски» предлагают местным жителям в обмен на участие в съемках продукты питания, передает RT.

Активисты уже прибыли в населенные пункты Азаз, Мареа и Чобанбей. У них с собой имеется профессиональное видеооборудование и емкости с отравляющими веществами.

Ранее глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачёв в эфире НСН призвал «ловить за руку» инсценировщиков химатак в Сирии.