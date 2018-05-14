Министерство культуры Франции признало Севастополь частью РФ. Как сообщает РЕН ТВ, на нго официальном сайте была размещена карта с указанием участников акции «Ночь европейских музеев-2018». Согласно ей, в перечень входит Севастопольский художественный музей имени М.П. Крошицкого.

В прилагающийся справке отмечается, что здание музей находится по адресу: проспект Нахимова, 9, Севастополь, Российская Федерация.

Добавим, мероприятие состоится в предстоящую субботу, 19 мая. А между тем сегодня, 14 числа, Евросоюз ввёл новые санкции из-за проведения на территории Крыма выборов президента России в марте 2018-го.