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Минкульт запретил фильм о сбежавшем с американцами президенте России

1 Ноября 2018 в 12:28
Минкульт запретил фильм о сбежавшем с американцами президенте России

Минкульт РФ не выдало прокатное удостоверение американскому боевику «Хантер Киллер», в котором рассказывается о свержении российского президента. Ранее планировалось, что картина выйдет в прокат 1 ноября, сообщает Ura.ru.

Как сообщает «Бюллетень кинопрокатчика», компания Megogo Distribution уже попросило кинотеатры временно убрать из расписания сеансы фильма.

В основе сюжета фильма «Хантер Киллер» военный переворот в России, во время которого российского главу спасает от повстанцев американская подводная лодка, сообщает «ФедералПресс». В картине снялись Джерард Батлер, Гэри Олдман и Юрий Колокольников.

Кстати, фильм запрещен и на Украине – как демонстрирующий силу российского оружия и спецслужб.

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