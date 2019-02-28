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Минкульт выявил нарушения в системах безопасности крупнейших музеев

28 Февраля 2019 в 09:43
Минкульт выявил нарушения в системах безопасности крупнейших музеев
Минкультуры выявило нарушения систем безопасности в крупных музеях. Ведомство провело проверки в Историческом и Русском музеях, Эрмитаже,  Музее имени Пушкина. Везде были обнаружены нарушения. 

На сайте ведомства уточняется, что выявленное недочеты стали результатом недоработок музеев и охраняющих их подразделений Росгвардии, а также ослабления контроля  со стороны самого министерства.

Как пишет RT, Минкульт проверит и другие федеральные музеи. 

Проверки проводились после кражи картины Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым» из Третьяковской галереи. Злоумышленник на глазах у посетителей снял полотно со стены и беспрепятственно вынес из музея. 

Мужчина признался в содеянном и раскаялся. В СИЗО он будет находиться до 27 марта. «ФедералПресс» уточняет, ему грозит до 15 лет тюрьмы.

Ранее адвокат Павел Астахов рассказал НСН, что его удивило в Третьяковке в день похищения картины Куинджи.

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