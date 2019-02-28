Минкульт выявил нарушения в системах безопасности крупнейших музеев

На сайте ведомства уточняется, что выявленное недочеты стали результатом недоработок музеев и охраняющих их подразделений Росгвардии, а также ослабления контроля со стороны самого министерства.Как пишет RT, Минкульт проверит и другие федеральные музеи.
Проверки проводились после кражи картины Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым» из Третьяковской галереи. Злоумышленник на глазах у посетителей снял полотно со стены и беспрепятственно вынес из музея.
Мужчина признался в содеянном и раскаялся. В СИЗО он будет находиться до 27 марта. «ФедералПресс» уточняет, ему грозит до 15 лет тюрьмы.
Ранее адвокат Павел Астахов рассказал НСН, что его удивило в Третьяковке в день похищения картины Куинджи.