Минкульт выявил нарушения в системах безопасности крупнейших музеев

Минкультуры выявило нарушения систем безопасности в крупных музеях. Ведомство провело проверки в Историческом и Русском музеях, Эрмитаже, Музее имени Пушкина. Везде были обнаружены нарушения.

На сайте ведомства уточняется, что выявленное недочеты стали результатом недоработок музеев и охраняющих их подразделений Росгвардии, а также ослабления контроля со стороны самого министерства.

Как пишет RT, Минкульт проверит и другие федеральные музеи.

Проверки проводились после кражи картины Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым» из Третьяковской галереи. Злоумышленник на глазах у посетителей снял полотно со стены и беспрепятственно вынес из музея.

Мужчина признался в содеянном и раскаялся. В СИЗО он будет находиться до 27 марта. «ФедералПресс» уточняет , ему грозит до 15 лет тюрьмы.