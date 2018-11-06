Минкульт пообещал прокатное удостоверение фильму «Хантер Киллер»

Сам же Мединский назвал ленту «глупой и скучной» и посочувствовал тем, кто впустую потратит на нее 2 часа. «Но не задачах Минкульта комментировать бездарность картины», - резюмировал Владимир Мединский, которого цитирует RT.
Напомним, в основе сюжета военный переворот в России, во время которого российского главу спасает от повстанцев американская подводная лодка. В картине снялись Джерард Батлер, Гэри Олдман и Юрий Колокольников.
Фильм планировали выпустить в прокат 1 ноября.
«Хантер Киллер» запрещен и на Украине – как демонстрирующий силу российского оружия и спецслужб.
«Русская планета» напоминает, что ранее Министерство культуры РФ лишило картину «Смерть Сталина» прокатного удостоверения. Издание поясняет, что это произошло после неодобрительных заявлений «экспертного сообщества» в лице представителей Российского исторического общества, Общественного совета при Минкульте и отдельных депутатов Госдумы.
Культуролог и кинокритик Александр Павлов рассказал НСН о запретных темахв искусстве и постепенном выведении их из тени.