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Минкульт пообещал прокатное удостоверение фильму «Хантер Киллер»

6 Ноября 2018 в 13:27
Минкульт пообещал прокатное удостоверение фильму «Хантер Киллер»
Министр культуры Владимир Мединский заявил, что американский фильм Донована Марша «Хантер Киллер» получит прокатное удостоверение. Но уточнил, что это произойдет лишь после того, как будут пройдены все необходимые процедуры.
Сам же Мединский назвал ленту «глупой и скучной» и посочувствовал тем, кто впустую потратит на нее 2 часа. «Но не задачах Минкульта комментировать бездарность картины», - резюмировал Владимир Мединский, которого цитирует RT.

Напомним, в основе сюжета военный переворот в России, во время которого российского главу спасает от повстанцев американская подводная лодка. В картине снялись Джерард Батлер, Гэри Олдман и Юрий Колокольников.

Фильм планировали выпустить в прокат 1 ноября.

«Хантер Киллер» запрещен и на Украине – как демонстрирующий силу российского оружия и спецслужб.

«Русская планета» напоминает, что ранее Министерство культуры РФ лишило картину «Смерть Сталина» прокатного удостоверения. Издание поясняет, что это произошло после неодобрительных заявлений «экспертного сообщества» в лице представителей Российского исторического общества, Общественного совета при Минкульте и отдельных депутатов Госдумы.

Культуролог и кинокритик Александр Павлов рассказал НСН о запретных темахв искусстве и постепенном выведении их из тени.

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