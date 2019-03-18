Минкомсвязи легализует использование в России eSim карт

Минкомсвязи предложило урегулировать в России вопрос использования технологии eSim. Такой модуль позволяет подключить услуги связи без SIM-карты и помощи сотового оператора, сообщают Известия.

Заместитель главы ведомства Олег Иванов сообщил, что для внедрения новых технологий изменений в российском законодательстве не потребуется. Он пояснил, что модуль eSim ничем не отличается от обычной системы идентификации абонента, а лишь является ее виртуальным аналогом. Поэтому для легализации использования новых технологий необходимо просто выпустить декларацию о соответствии их российским требованиям.

Однако в Минкомсвязи уточнили, что на данный момент у операторов нет необходимой инфраструктуры для внедрения eSim. По предварительным данным нормативная база для решения вопроса о внедрении нового модуля связи будет готова уже к концу этого года.

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