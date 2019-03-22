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Министрам и губернаторам посоветовали при всех хвалить подчиненных

22 Марта 2019 в 13:28
Министрам и губернаторам посоветовали при всех хвалить подчиненных

Министрам и губернаторам рекомендуют публично хвалить своих подчиненных, давать грамоты, медали и ордена, отправлять на бесплатное обучение, поздравлять с праздниками, а также поощрять другими способами, за исключением денежной мотивации.

Соответствующую методику работы с подчиненными разрабатывает в настоящее время Минтруд, пишут «Известия».

Эксперты издания одобрили такой шаг. По их мнению, нематериальное поощрение госслужащих будет способствовать снижению объемов финансовых поощрений чиновников, а также улучшению деятельности госаппарата. Все это, по их мнению, сделает госслужбу более желанной работой, отмечает Ura.ru.

Новые рекомендации министры и губернаторы получат до конца июня 2019 года.

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