Министр спорта высоко оценил уровень Универсиады в Красноярске

Министр спорта РФ Павел Колобков заявил, что уровень организации и проведения соревнований Всемирной зимней Универсиады в Красноярске является высоким, пишет RT.

Он сообщил, что Универсиада проходит на очень высоком уровне. Колобков рассказал, что на встрече с руководителями глав делегаций, все оценили организацию спортивного мероприятия, проведение соревнований и даже судейство. По словам министра, России удалось сделать праздник, который вызвал интерес у зрителей.

Колобков уточнил, что по количеству проданных билетов Всемирная Универсиада в Красноярске поставила рекорд. Трибуны были полностью заполнены на всех соревнованиях.

Отдельно Колобков отметил и спортивные результаты российских спортсменов. Он уточнил, что несмотря на высокую конкуренцию, российские спортсмены показали отличные результаты.