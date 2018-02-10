Министр сельского хозяйства Закайкалья задержан за превышение полномочий

В Забайкалье задержан министр сельского хозяйства и его заместитель. Чиновников подозревают в превышении должностных полномочий. Об этом сообщили в субботу в Следственном комитете РФ.

Отмечается, что Михаил Кузьминов и Ирина Малакшина были задержаны в своих домах, где также были проведены обыски.

«Решается вопрос об избрании в отношении задержанных меры пресечения», — говорится в сообщении, которое приводит Газета.ру

Чиновникам вменяется «превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий» и «воспрепятствование предпринимательской деятельности, причинившее крупный ущерб».

По данным уголовного дела, от незаконных действий чиновников пострадали порядка семи сельхозпроизводителей. Им причинен ущерб на сумму более 10,5 млн рублей.