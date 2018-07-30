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Министр просвещения опровергла данные ОНФ о нехватке учителей в школах

30 Июля 2018 в 18:26
Министр просвещения опровергла данные ОНФ о нехватке учителей в школах
ФОТО: flickr.com

Эксперты Общероссийского народного фронта (ОНФ) и фонда «Национальные ресурсы образования» провели мониторинг, в результате которого выявилась тенденция нехватки специалистов по нескольким школьным учебным дисциплинам, пишет РБК.

В число дефицитных специалистов вошли учителя математики, иностранного языка, а также русского и литературы.

В ходе мониторинга были опрошены свыше трех тысяч преподавателей из 82 российских регионов. Практически половина респондентов высказалась о нехватке школьных кадров.

В свою очередь министр просвещения Ольга Васильева выразила свое несогласие с представленными данными ОНФ. Она обратила внимание на то, что дефицит школьных кадров по России не превышает 1% и имеет положительную динамику. По словам министра, в учителя все больше идут молодые кадры, а самые доступные вакансии на данный момент это учителя английского языка в сельских школах.

Напомним, о нехватке кадров в сферах здравоохранения, образования, науки, техники, IT и высококвалифицированных кадров говорил ЦБ, ссылаясь в свою очередь на данные Роструда.
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