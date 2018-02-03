Министр обороны Украины Полторак обсудил с Мэттисом поставки Javelin

Глава украинского Минобороны Семен Полторак в пятницу провел встречу с главой Пентагона Джеймсом Мэттисом. Встреча состоялась в Вашингтоне. Полторак заявил, что «достиг полного понимания» в вопросе передачи американского летального оружия, в частности комплексов Javelin.

По словам украинского министра, вооружение будет поставлено Киеву «своевременно и продуманно». Он назвал это сигналом для Украины и для России.

Ранее в Пентагоне сообщили, что на встречи стороны обсудили военные отношения, пишет RT.