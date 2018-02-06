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Министр обороны США обвинил Россию в отстаивании теории «ядерной эскалации»

6 Февраля 2018 в 19:00
Министр обороны США обвинил Россию в отстаивании теории «ядерной эскалации»

Министр обороны Соединенных Штатов Джеймс Мэттис заявил, что Россия выступает в защиту теории «ядерной эскалации» при вооруженных конфликтах. Он также обратил внимание, что РФ модернизировала свое ядерное оружие и другие ядерные системы, сообщает ТАСС.

Речь идет о положениях, изложенных в распространенной на прошлой неделе новой ядерной доктрине Соединенных Штатов, распоряжение о подготовке которой американский президент Дональд Трамп отдал 27 января минувшего года. Предыдущий аналогичный документ был одобрен при президенте Бараке Обаме в 2010 году. 

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