Министр обороны США обвинил Россию в отстаивании теории «ядерной эскалации»

Министр обороны Соединенных Штатов Джеймс Мэттис заявил, что Россия выступает в защиту теории «ядерной эскалации» при вооруженных конфликтах. Он также обратил внимание, что РФ модернизировала свое ядерное оружие и другие ядерные системы, сообщает ТАСС.



Речь идет о положениях, изложенных в распространенной на прошлой неделе новой ядерной доктрине Соединенных Штатов, распоряжение о подготовке которой американский президент Дональд Трамп отдал 27 января минувшего года. Предыдущий аналогичный документ был одобрен при президенте Бараке Обаме в 2010 году.