Министр обороны РФ: Выход США из ДРСМД повлечёт последствия для Европы

Сергей Шойгу предложил НАТО и ЕС обсудить выход США из ДРСДМ, пишут РИА Новости.

«Нас интересует реакция Европы на это решение США о выходе из ДРСМД. И хотелось бы, чтобы Европа знала и понимала последствия, которые будут в случае размещения ракет средней дальности на территории Европы», - заявил российский министр.

По его словам, «не все в Европе понимают, что это решение повлечёт серьезные последствия... для Европы — в первую очередь», передаёт RT.

Ранее НСН предоставила слово руководителю аппарата Клуба военачальников Николаю Дерябину который заявил, что постоянный конфликт в мире выгоден действующему в США оружейному лобби. По его мнению, Россия никогда не пыталась и не пытается развязать войну с кем-либо. У нее оборонная военная доктрина и нет амбициозных планов по захвату чужих территорий.

«Я за американцев говорить не хочу, потому что они, живя на своем континенте, привыкли защищать свои интересы на других территориях. Нам чужой земли не надо. Мы за свою землю, за свою страну. Это у нас записано в доктрине, это в головах наших людей, в этом наше воспитание и наша философия войны. Мы свою страну никому отдавать не собираемся и защищать ее будем ой-ой-ой как», - заявил собеседник агентства.