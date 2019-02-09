Министр обороны Франции посетила Ирак

Министр обороны Франции Флоранс Парли прибыла с неанонсированным визитом в Багдад, передает «Синьхуа».

По словам президента Бархама Салеха, Ирак желает установить с Францией продвинутые и широкие отношения в различных сферах.

Салех подчеркнул важный вклад Франции в усиление военного потенциала Ирака на уровне вооружения и подготовки.

Парли, со своей стороны, вновь заявила, что Франция поддерживает стабильность Ирака и готова предоставить помощь иракским силам безопасности.

Ранее Дональд Трамп признался, что ему было неспокойно лететь в Ирак, куда он прибыл с необъявленным визитом. «Я беспокоился за институт президентства. Не за себя лично. Я беспокоился за первую леди, скажу я вам», - цитирует его слова журналист из пула Белого дома.

Трамп и его супруга Меланья прибыли на военную базу Айн аль-Асад в Ираке в рождественскую ночь.

В конце дня самолет Трампа покинул базу.