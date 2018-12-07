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Министр нефти Венесуэлы был избран президентом конференции ОПЕК

7 Декабря 2018 в 20:49
Министр нефти Венесуэлы был избран президентом конференции ОПЕК
Министр нефти Венесуэлы Мануэль Кеведо сменит министра энергетики ОАЭ Сухейля аль-Мазруи на посту президента конференции ОПЕК начиная с 1 января 2019 года, говорится коммюнике ОПЕК.
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