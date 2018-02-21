Министр культуры назвал «большим успехом» задержания по делу о хищениях в МДТ

Министр культуры России Владимир Мединский прокомментировал обыски и задержания по делу о хищениях в Малом драматическом театре (МДТ) в Санкт-Петербурге. Глава ведомства подчеркнул, что очень рад таким мерам. Об этом министр заявил во время заседания Совета по театральному искусству.

«Мы очень довольны, что два года борьбы с подрядчиками по строительству увенчались принятием жестких радикальных мер», - цитирует слова Мединского «Газета.ру» .

При этом глава ведомства посчитал обыски и задержания большим успехом. Как подчеркнул министр культуры, расследование было инициировано Минкультом.

«По нашей инициативе начато расследование в Малом драмтеатре на стройке», - отметил Мединский.

Напомним, ранее стало известно, что в МДТ прошли обыски по делу о хищении средств, которые выделялись на проектирование новой сцены. В результате несколько человек были задержаны, сообщает RT.