Среда
21 февраля
USD 56.52
EUR 69.89
Горячие новости

Министр культуры назвал «большим успехом» задержания по делу о хищениях в МДТ

21 Февраля 2018 в 15:34
Министр культуры назвал «большим успехом» задержания по делу о хищениях в МДТ

Министр культуры России Владимир Мединский прокомментировал обыски и задержания по делу о хищениях в Малом драматическом театре (МДТ) в Санкт-Петербурге. Глава ведомства подчеркнул, что очень рад таким мерам. Об этом министр заявил во время заседания Совета по театральному искусству.

«Мы очень довольны, что два года борьбы с подрядчиками по строительству увенчались принятием жестких радикальных мер», - цитирует слова Мединского «Газета.ру».

При этом глава ведомства посчитал обыски и задержания большим успехом. Как подчеркнул министр культуры, расследование было инициировано Минкультом.

«По нашей инициативе начато расследование в Малом драмтеатре на стройке», - отметил Мединский.

Напомним, ранее стало известно, что в МДТ прошли обыски по делу о хищении средств, которые выделялись на проектирование новой сцены. В результате несколько человек были задержаны, сообщает RT.

Теги:
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Национальная служба новостей - НСН

Партнеры

Партнеры

Партнеры

© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.