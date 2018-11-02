Министр энергетики США едет в Восточную Европу с альтернативой газа из РФ

Министр энергетики США Рик Перри планирует посетить на следующей неделе страны Восточной Европы с целью предложить им альтернативы российскому углю и газу, сообщает Североамериканское бюро НСН со ссылкой на Reuters.

В частности, Перри собирается посетить Украину, Польшу, Венгрию и Чехию. Согласно официальному заявлению министерства энергетики США, Перри встретится с представителями правительств стран для обсуждения вопросов от ядерной энергетики до кибербезопасности.

Ранее американский министр энергетики встретился с российским коллегой Александром Новаком. По итогам переговоров, Перри заявил, что США могут ввести санкции против российского экспортного проекта «Северный поток-2». Он добавил, что доминирование российского газа в Европе несет ей уязвимость.