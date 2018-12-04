Минфин вступился за качество и вкус пива

В России могут измениться требования к производству пива. Это следует из проекта технического регламента безопасности алкогольной продукции, подготовленного в рамках Евразийского экономического союза. Новые условия станут обязательными для всех стран-участниц ЕАЭС, в том числе России, отмечает Ura.ru .

Согласно новому техрегламенту, половину солода в пенном напитке производители смогут заменять зерном и сахаром. При этом допустимая масса сахаросодержащих продуктов может возрасти с 2 до 5%. Ныне действующий российский закон предусматривает, что солода в пиве должно быть не меньше 80%. В обратном случае продукция носит название «пивной напиток».

Как сообщают «Ведомости», коллегия Евразийской экономической комиссии уже одобрила проект нового техрегламента, завтра его обсудит совет комиссии. Между тем, в министерстве финансов России выступают против этой инициативы, там рассматривают её, как попытку снизить качество пива отечественного производства, отмечает RT .