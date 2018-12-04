Вторник
04 декабря
USD 66.29
EUR 75.39
Горячие новости

Минфин вступился за качество и вкус пива

4 Декабря 2018 в 08:48
Минфин вступился за качество и вкус пива

В России могут измениться требования к производству пива. Это следует из проекта технического регламента безопасности алкогольной продукции, подготовленного в рамках Евразийского экономического союза. Новые условия станут обязательными для всех стран-участниц ЕАЭС, в том числе России, отмечает Ura.ru.

Согласно новому техрегламенту, половину солода в пенном напитке производители смогут заменять зерном и сахаром. При этом допустимая масса сахаросодержащих продуктов может возрасти с 2 до 5%. Ныне действующий российский закон предусматривает, что солода в пиве должно быть не меньше 80%. В обратном случае продукция носит название «пивной напиток».

Как сообщают «Ведомости», коллегия Евразийской экономической комиссии уже одобрила проект нового техрегламента, завтра его обсудит совет комиссии. Между тем, в министерстве финансов России выступают против этой инициативы, там рассматривают её, как попытку снизить качество пива отечественного производства, отмечает RT.

Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры


Партнеры



Партнеры



Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.