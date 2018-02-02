Минфин США предостерег от санкций в отношении российского госдолга

Минфин США выступил против распространения санкционного режима на российский госдолг и производные ценные бумаги. В докладе, который, как передает ТАСС, ведомство направило в Конгресс США, отмечается, что такие санкции способны нанести удар не только по российскому, но и глобальному финансовому рынку, а также интересам американских инвесторов.

Кроме того в документе указывается, что одностороннее расширение санкций, без аналогичных действий со стороны Евросоюза и других партнеров США подорвет единство в вопросе антироссийских ограничений.