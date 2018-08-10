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Минфин собирается изъять иностранную валюту в России

10 Августа 2018 в 18:51
Минфин собирается изъять иностранную валюту в России

Широкомасштабная программа по изъятию из оборота иностранной валюты будет проведена в Российской Федерации в ближайшие три года. Такой проект обнародовало министерство финансов. Скупленные иностранные деньги пойдут на пополнение резервов.

Как отмечает «Русская планета», на эти цели предполагается израсходовать более восьми с половиной триллионов рублей. Это в 2,2 раза больше, чем заложено на выполнение нового майского указа президента РФ. 

Кабинет министров скупает на бирже валюту, исходя из бюджетного правила. Переход на него начался с текущего года. Оно подразумевает, что дополнительные нефтегазовые доходы, полученные от цены нефти выше установленной планки, будут направляться в резервы. 

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