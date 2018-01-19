Суббота
20 января
USD 56.59
EUR 69.4
Горячие новости

Минфин оценил дефицит бюджета в прошедшем году в 1,4%

19 Января 2018 в 18:22
Минфин оценил дефицит бюджета в прошедшем году в 1,4%

Министерство финансов РФ опубликовало сообщение с предварительными оценками дефицита бюджета за 2017 год. Он составил 1,4% от ВВП, пишет «Коммерсантъ».

Как утверждается в сообщении ведомства, в российский бюджет в прошлом году поступило 15,09 трлн рублей. Расходы же составили 16,4 трлн рублей.

Напомним, что проект бюджета на 2017 год предусматривал дефицит в 2,5%, однако затем его скорректировали до 2,2%.

В свою очередь, бюджет на 2018 предусматривает дефицит в 1,3% ВВП, однако, по словам главы ведомства, если наметившаяся конъюнктура будет сохранятся, бюджет может выйти на профицит. 

Теги:
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Национальная служба новостей - НСН

Партнеры

Партнеры

Партнеры

© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.