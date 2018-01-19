Минфин оценил дефицит бюджета в прошедшем году в 1,4%

Министерство финансов РФ опубликовало сообщение с предварительными оценками дефицита бюджета за 2017 год. Он составил 1,4% от ВВП, пишет «Коммерсантъ».

Как утверждается в сообщении ведомства, в российский бюджет в прошлом году поступило 15,09 трлн рублей. Расходы же составили 16,4 трлн рублей.

Напомним, что проект бюджета на 2017 год предусматривал дефицит в 2,5%, однако затем его скорректировали до 2,2%.

В свою очередь, бюджет на 2018 предусматривает дефицит в 1,3% ВВП, однако, по словам главы ведомства, если наметившаяся конъюнктура будет сохранятся, бюджет может выйти на профицит.