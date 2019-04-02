Минфин может ввести новые налоги

Министерство финансов России подготовило законопроект, который предполагает введение в Налоговый кодекс пяти новых глав, сообщает Газета.ру.

В документе речь идет об экологическом налоге, утилизационном сборе, сборе с пользователей автодорог и налоге с операторов связи.

Также законопроект предлагает введение налога, который обозначается, как гостиничный сбор, пишут Известия. Предполагается, что он придет на смену курортному налогу.

Согласно документу, в течение ближайших четырех лет российские отели и гостиницы должны получить право взимать с отдыхающих гостиничный сбор. Его стоимость может доходить до 100 рублей в сутки с человека.