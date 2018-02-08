Минфин хочет запретить ставки на исход выборов в России

В Минфине подготовили законопроект о запрете ставок на итоги выборов в России и референдумов, пишут «РИА Новости». Документ перечисляет события, по поводу исхода которых букмекерские конторы и тотализаторы могут принимать ставки.

Как отмечает RT, к разрешённым поводам для пари в документе относят: спортивные соревнования, скачки и зрелищно-развлекательные мероприятия. Запрещается ставить деньги на итог «голосования, результатов выборов, референдума в период соответствующих избирательных кампаний, проводимых в России, а также результатов и событий, которые иным образом связаны с такими выборами, референдумом».

Таким образом ставки на результаты выборов и референдумов в других государствах предлагается оставить законными. Напомним, что выборы главы государства состоятся в России 18 марта 2018 года.