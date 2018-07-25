Минфин готовит поправки в закон об ОСАГО

Минфин предложил поправки в закон об ОСАГО, которые призваны сделать это рынок более либеральным, а также перейти к индивидуальному тарифообразованию, пишут «Ведомости».

Предложенные ведомством идеи отменяют два самых спорных коэффициента - мощности и региональный. Вместо них Минфин предлагает при расчете стоимости полиса отталкиваться от стиля вождения, частоты нарушения правил, скорости и резкости торможения, и перестроения, частоты и длительности использования машины.

Увеличить стоимость полиса, отмечает РЕН-ТВ, может и нарушение правил дорожного движения в течение года до заключения договора.

Однако, ведомство ограничивает цену полиса не более чем втрое от установленного ЦБ базового тарифа.

Другая инициатива ведомства – это переход на полисы разных типов с разными лимитами выплат. Например, нынешние 400 тысяч рублей, за вред имуществу и 500 тысяч рублей - жизни и здоровью или по миллиону или 2 миллиона. При этом оформить ОСАГО с большими выплатами можно будет только с согласия страховщика.