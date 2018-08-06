Минэкономразвития предложило перенести индексацию тарифов

Министерство экономического развития предложило провести индексацию тарифов на услуги естественных монополий не с 1 июля 2019 года, а с 1 января, чтобы синхронизировать ее с повышением налога на добавленную собственность, сообщили РИА «Новости» в пресс-службе министерства.

Такая мера, по мнению ведомства, позволит учесть рост НДС и нивелировать дополнительный рост тарифов с середины года.

Министерство дополнительно прорабатывает размер индексации тарифов в 2019 году для того, чтобы совокупное изменение тарифов не превышало целевое значение инфляции 4%.

Министерство экономического развития Российской Федерации (Минэкономразвития России) — федеральное министерство, осуществляющее выработку и реализацию экономической политики Правительства России по ряду направлений.

Налог на добавленную стоимость (НДС) — косвенный налог, форма изъятия в бюджет государства части стоимости товара, работы или услуги, которая создаётся на всех стадиях процесса производства товаров, работ и услуг и вносится в бюджет по мере реализации.

В результате применения НДС конечный потребитель товара, работы или услуги уплачивает продавцу налог со всей стоимости приобретаемого им блага, однако в бюджет эта сумма начинает поступать ранее конечной реализации, так как налог со своей части стоимости, «добавленной» к стоимости приобретённых сырья, работ и (или) услуг, необходимых для производства, уплачивает в бюджет каждый, кто участвует в производстве товара, работы или услуги на различных стадиях.

Максимальная ставка НДС в Российской Федерации после его введения с 1 января 1992 года составляла 28%, затем с 1 января 1993 года была понижена до 20%, а с 1 января 2004 года составляет 18%. С 1 января 2019 года НДС вновь будет повышен до 20%.



