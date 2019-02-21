Минэкономики ФРГ: «Северный поток-2» стабилизирует поставки газа в Европу

Глава Минэкономики Германии Петер Альтмайер на конференции «Конкурентоспособная Россия – новые пути» заявил, что газопровод «Северный поток-2» внесет вклад в стабилизацию газоснабжения Европы, сообщает ТАСС.

Он также добавил, что для успешного функционирования проекта необходимо достичь общего знаменателя: «надежность, предсказуемость и геополитическую ответственность» и отметил, что сегодня поставки газа из Великобритании в Норвегию сокращаются, а потребности Западной Европы возрастают из-за отказа от атомной энергии и угля.

Ранее канцлер Австрии заявил о том, что поддерживает «Северный поток-2». По поводу его комментария НСН высказал точку зрения заведующий отделом социальных и политических исследований Института Европы РАН Владимир Швейцер.



«Северный поток-2» - дополнение к ныне существующему «Северному потоку». Он будет проходить по дну Балтийского моря и обеспечивать поставку 55 миллиардов кубометров газа в год из России в Германию.