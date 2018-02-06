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Мина повредила здание торгпредства России в Дамаске

6 Февраля 2018 в 21:06
Мина повредила здание торгпредства России в Дамаске

Здание Торгового представительства Российской Федерации попало под минометный обстрел в Дамаске, сообщает МИД РФ.

Отмечается, что в здание (в настоящее время законсервировано, но продолжает пользоваться дипломатическим иммунитетом) попала 120-миллиметровая мина. Жертв и пострадавших нет. Зданию нанесен существенный материальный ущерб.

Дамаск — столица и второй по величине (после Алеппо) город в Сирии. Расположен в юго-западной Сирии рядом с восточным предгорьем Восточно-ливанской горной гряды на Восточном плато (высота 680 метров над уровнем моря) в нижнем течении реки Барада, где она разделяется на семь рукавов.

Дамаск — древнейшая из современных столиц и один из старейших городов мира; первые упоминания о нём относятся к 2500 году до нашей эры. Кроме того, Дамаск является крупным культурным и религиозным центром Леванта.

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