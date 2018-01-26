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Милонов разработает законопроект, запрещающий признание однополых браков

26 Января 2018 в 09:42
Милонов разработает законопроект, запрещающий признание однополых браков

Депутат Госдумы Виталий Милонов пообещал разработать законопроект, который запретит признание в России однополых браков, которые заключены за рубежом. Так народный избранник отреагировал на новость ряда СМИ о признании в РФ брака между двумя мужчинами.

«Необходимо на законодательном уровне уточнить правила признания брачных свидетельств из зарубежья», - цитирует слова Милонова RT.

Напомним, ранее СМИ сообщили, что в РФ признан брак между Евгением Войцеховским и Павлом Стоцко, который был заключён в Копенгагене. Сами мужчины рассказали, что им удалось добиться постановки штампов в паспорте. В то же время в МФЦ данную информацию опровергли, сообщает Ura.ru.

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