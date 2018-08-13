Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил запретить называть некачественную колбасу «колбасой», а ненатуральные лимонады и соки называть «химически-синтезированными напитками». Об этом он написал в письме министру промышленности и торговли РФ Денису Мантурову, сообщают «РИА Новости».

Продукт, в котором содержится менее 50 процентов настоящего мяса, должен называться не колбасой, а «имитаций колбасного изделия», пишет Милонов, предлагая обязать производителей этой продукции указывать на этикетке возможный вред для здоровья при длительном употреблении, сообщает Ura.ru.

Такую же меру парламентарий предлагает ввести и по отношению к прохладительным напиткам. По его словам, прилавки магазинов «забиты» импортными лимонадами и соками, которые «на 100 процентов являются химическими продуктами» и могут нанести «самый тяжелый вред здоровью человеку любого возраста», пишет Life.ru.