Вторник
13 марта
USD 56.61
EUR 69.8
Горячие новости

Милонов предложил обязать указывать антироссийскую направленность санкций

13 Марта 2018 в 09:36
Милонов предложил обязать указывать антироссийскую направленность санкций

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил сделать обязательным упоминание в СМИ о том, что западные санкции носят антироссийскую направленность. С таким предложением он обратился к главе Роскомнадзора Александру Жарову. По мнению парламентария, любой материал в СМИ об ограничительных мерах должен содержать определение «антироссийские», сообщают «Известия». Милонов пояснил, что россияне должны понимать реальную причину возникновения антироссийской политики Запада.

Евросоюз 12 марта продлил еще на полгода антироссийские санкции, они направлены против 150 граждан и 38 компаний из-за конфликта на Украине, пишет RT

Теги:
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Национальная служба новостей - НСН

Партнеры

Партнеры

Партнеры

© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.