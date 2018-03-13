Милонов предложил обязать указывать антироссийскую направленность санкций

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил сделать обязательным упоминание в СМИ о том, что западные санкции носят антироссийскую направленность. С таким предложением он обратился к главе Роскомнадзора Александру Жарову. По мнению парламентария, любой материал в СМИ об ограничительных мерах должен содержать определение «антироссийские», сообщают «Известия». Милонов пояснил, что россияне должны понимать реальную причину возникновения антироссийской политики Запада.

Евросоюз 12 марта продлил еще на полгода антироссийские санкции, они направлены против 150 граждан и 38 компаний из-за конфликта на Украине, пишет RT.