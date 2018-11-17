Милонов предложил «Аэрофлоту» назвать самолет именем Летова

Одному из самолетов «Аэрофлота» нужно присвоить имя музыканта Егора Летова. С таким предложением выступил депутат ГД Виталий Милонов, который направил официальное письмо гендиректору авиакомпании Виталию Савельеву.

Политик отметил, что имя Летова по разным причинам не вошло в шорт-лист имен для переименования. По мнению Милонова, наследие Летова хоть и было «не для всех», оно является значительным вкладом в отечественную культуру позднего Советского Союза и первых лет существования современной России.

Милонов подчеркивает, что стихи и песни Летова стали «символом времени и во многом не потеряли своей художественной актуальности» и сегодня, пишет РИА Новости.