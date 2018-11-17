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Милонов предложил «Аэрофлоту» назвать самолет именем Летова

17 Ноября 2018 в 13:03
Милонов предложил «Аэрофлоту» назвать самолет именем Летова

Одному из самолетов «Аэрофлота» нужно присвоить имя музыканта Егора Летова. С таким предложением выступил депутат ГД Виталий Милонов, который направил официальное письмо гендиректору авиакомпании Виталию Савельеву.

Политик отметил, что имя Летова по разным причинам не вошло в шорт-лист имен для переименования. По мнению Милонова, наследие Летова хоть и было «не для всех», оно является значительным вкладом в отечественную культуру позднего Советского Союза и первых лет существования современной России.

Милонов подчеркивает, что стихи и песни Летова стали «символом времени и во многом не потеряли своей художественной актуальности» и сегодня, пишет РИА Новости.

Ранее НСН сообщала, что канал «Место памяти» предложил переименовать аэропорт Омска в честь Егора Летова. В поддержку этой инициативы выступил блогер Илья Варламов, который подтвердил, что Летов является самым известным уроженцем Омска и лучшей альтернативы город предложить не сможет.

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