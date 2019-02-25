Милонов ответил на обвинения адвоката Шнура в деструктивной деятельности

Депутат Госдумы Виталий Милонов в эфире «Серебряного дождя» ответил на обвинения в свой адрес со стороны адвоката лидера группы «Ленинград» Константина Добрынина, который заявил, что депутат дискредитирует российский парламент и страну.



«Она (деятельность) прекрасна. Потому что в лице таких, как я, люди видят, что есть нормальные живые люди, готовые отстаивать нормальные ценности, а не рекламу пива», - сказал депутат.

Добрынин также назвал Милонова фейковым депутатом и призвал его покинуть свой пост.

Конфликт между Виталием Милоновым и Шнуровым разгорелся в начале этого года. Тогда парламентарий негативно высказался против текстов песен группы «Ленинград».