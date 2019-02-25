Понедельник
25 февраля
USD 65.51
EUR 74.33
Горячие новости

Милонов ответил на обвинения адвоката Шнура в деструктивной деятельности

25 Февраля 2019 в 18:13
Милонов ответил на обвинения адвоката Шнура в деструктивной деятельности

Депутат Госдумы Виталий Милонов в эфире «Серебряного дождя» ответил на обвинения в свой адрес со стороны адвоката лидера группы «Ленинград» Константина Добрынина, который заявил, что депутат дискредитирует российский парламент и страну.

«Она (деятельность) прекрасна. Потому что в лице таких, как я, люди видят, что есть нормальные живые люди, готовые отстаивать нормальные ценности, а не рекламу пива», - сказал депутат.

Добрынин также назвал Милонова фейковым депутатом и призвал его покинуть свой пост.

Конфликт между Виталием Милоновым и Шнуровым разгорелся в начале этого года. Тогда парламентарий негативно высказался против текстов песен группы «Ленинград».

Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры


Партнеры



Партнеры



Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2019 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.