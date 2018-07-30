Милонов: У Латвии тоже есть право иметь сумасшедшего депутата!

Депутат Госдумы Виталий Милонов прокомментировал заявление своего латвийского коллеги Александра Кирштейнса, который утверждал, что для безопасности Европы будет полезно «раздробить Россию на мелкие страны».

«Нам не надо обращать внимание на чужих идиотов, у нас своих хватает. В конце концов, это право любой страны иметь сумасшедшего депутата», — заявил Милонов Ura.ru.

По его мнению, заявление парламентария не является официальной позицией Риги, поэтому России не стоит идти по пути эскалации отношений с прибалтийской республикой.

Напомним, латвийский депутат Сейма высказал мысль, что военные конфликты с распадом России на этносы закончатся, а в Европе мир установится на долгие годы, пишет «Русская планета».