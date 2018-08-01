Миллиардные махинации раскрыты в Дагестане

Следователи возбудили уголовное дело об ограничении конкуренции после проверки дорожной отрасли в Дагестане, сообщили в прокуратуре республики.

С августа 2016 по июнь 2018 года в результате проведенных по такой схеме года закупок в сфере строительства, ремонта, содержания и обслуживания дорог и сопутствующих объектов в Дагестане ряд фирм незаконно получили более 17 миллиардов рублей.

Ранее сообщалось, что ФАС в Дагестане выявила два картеля - в дорожной сфере и медицине, которыми в сумме похищено более 25 миллиардов рублей.

Картель — форма монополистического объединения или соглашения. В отличие от других, более устойчивых форм монополистических структур (синдикаты, тресты, концерны), каждое предприятие, вошедшее в состав картеля, сохраняет финансовую и производственную самостоятельность. Объектами соглашения могут быть: ценообразование, сферы влияния, условия продаж, использование патентов, регулирование объёмов производства, согласование условий сбыта продукции, наём рабочих. Действует, как правило, в рамках одной отрасли. Затрудняет функционирование рыночных механизмов.



