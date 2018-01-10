Миллиардер Баффет предрек биткоину плохой конец

Крах биткоину и другим криптовалютам предрек глава американской инвестиционной компании Berkshire Hathaway миллиардер Уоррен Баффет. Об этом сообщает «Интерфакс».

«В плане криптовалют в целом, я могу сказать почти наверняка, что их ждет плохой конец. Когда это случится или как, я не знаю», - сказал инвестор в интервью CNBC.

Он заверил, что его компания не намерена играть на курсах криптовалют.

«У меня достаточно трудностей с вещами, о которых, как я думал, знаю кое-что. С какой стати я должен открывать "длинную" или "короткую" позицию в чем-то, о чем я не имею представления", - заметил Баффет.

Отметим, курс биткоина сегодня снизился на 0,9%, до $14316 долларов, согласно данным CoinDesk.