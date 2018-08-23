Микрочипы встроят в водительские права

В водительские права и свидетельства о регистрации транспортных средств могут получить микрочипы. Об этом рассказала официальный представитель МВД Ирина Волк. По её словам, в ведомстве уже разработан проект соответствующего приказа.

Также документы станут пластиковыми, а верхний и нижний слои будут лазероактивными. Выдавать такие права планируется в подразделениях Госавтоинспекции, в которых есть соответствующие технические возможности, сообщает RT.

Стоит отметить, что новые документы будут переведен не только на английский, но и на французский язык.

Напомним, в начале августа пошлина за выдачу водительского удостоверения нового образца выросла. Теперь она составляет 3 тысячи рублей.