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Микрочипы встроят в водительские права

23 Августа 2018 в 11:12
Микрочипы встроят в водительские права

В водительские права и свидетельства о регистрации транспортных средств могут получить микрочипы. Об этом рассказала официальный представитель МВД Ирина Волк. По её словам, в ведомстве уже разработан проект соответствующего приказа.

Также документы станут пластиковыми, а верхний и нижний слои будут лазероактивными. Выдавать такие права планируется в подразделениях Госавтоинспекции, в которых есть соответствующие технические возможности, сообщает RT.

Стоит отметить, что новые документы будут переведен не только на английский, но и на французский язык.

Напомним, в начале августа пошлина за выдачу водительского удостоверения нового образца выросла. Теперь она составляет 3 тысячи рублей.

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