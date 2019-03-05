Михельсон стал новым богатейшим российским миллиардером

Журнал Forbes составил новый список самых бюогатых людей в мире. Среди россиян самую высокую строчку рейтинга занял глава НОВАТЭКа Леонид Михельсон, оказавшись на 32-м месте.



Отмечается, что в настоящий момент состояние самого богатого человека России оценивается в 24 миллиарда долларов. Звание лидера рейтинга предприниматель вернул себе после двухлетнего перерыва. В прошлом году на первом месте среди россиян оказался владелец НЛМК Владимир Лисин.

Добавим, вторым богатейшим россиянином стал председатель совета директоров «Северстали» Алексей Мордашов с состаянием 20,5 миллиардов долларов, а на третьем - совладелец НОВАТЭКа Геннадий Тимченко владеющий 20,1 миллиарда долларов.

Специалист по макроэкономике в эфире НСН рассказал, что способствовало почти двукратному увеличению числа миллиардеров, и почему в ближайшем будущем эта тенденция будет развиваться.