Вторник
05 марта
USD 65.8
EUR 74.74
Горячие новости

Михельсон стал новым богатейшим российским миллиардером

5 Марта 2019 в 16:46
Михельсон стал новым богатейшим российским миллиардером

Журнал Forbes составил новый список самых бюогатых людей в мире. Среди россиян самую высокую строчку рейтинга занял глава НОВАТЭКа Леонид Михельсон, оказавшись на 32-м месте.

Отмечается, что в настоящий момент состояние самого богатого человека России оценивается в 24 миллиарда долларов. Звание лидера рейтинга предприниматель вернул себе после двухлетнего перерыва. В прошлом году на первом месте среди россиян оказался владелец НЛМК Владимир Лисин.

Добавим, вторым богатейшим россиянином стал председатель совета директоров «Северстали» Алексей Мордашов с состаянием 20,5 миллиардов долларов, а на третьем - совладелец НОВАТЭКа Геннадий Тимченко владеющий 20,1 миллиарда долларов.

Специалист по макроэкономике в эфире НСН рассказал, что способствовало почти двукратному увеличению числа миллиардеров, и почему в ближайшем будущем эта тенденция будет развиваться.

Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры


Партнеры



Партнеры



Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2019 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.